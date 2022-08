Ein Ende der Durststrecke zeichnet sich ab

Der Regen der vergangenen Woche zeigt Wirkung: Der Kanton stuft die Trockenheit in der Region nun nicht mehr als erheblich ein, sondern nur noch als mässig (Stufe 2). Wie es im aktuellen Trockenheitsbulletin heisst, bleiben die Wasserstände in Flüssen und Bächen aber niedrig. Die Grundwasserstände in der Region seien tief, teils sogar sehr tief. Es wird weiterhin geraten, sparsam mit Wasser umzugehen. Die Waldbrandgefahr bleibt gross.