Ein Blick auf den ökologischen Fussabdruck

Das Projekt «Klimaneutrale Landwirtschaft Graubünden» ist ambitioniert. Graubünden soll der erste Kanton werden, in welchem Konsumentinnen und Konsumenten beim Kauf von Bündner Lebensmitteln die Gewissheit haben, dass sie klimaneutral produziert sind. Insgesamt machen 52 Betriebe mit. Sie wurden so ausgesucht, dass sie die Diversität der Bündner Landwirtschaft abbilden. Bei diesen 52 Pilotbetrieben wird untersucht, wie Treibhausgase eingespart werden können. Am Freitag gaben die Promotoren des Projekts anlässlich einer Pressekonferenz bekannt, wie es mit den Emissionen nun steht.