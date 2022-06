Ein Blick auf das Nomadentum in Marokko – und in Vals

Mobile Viehzucht oder Viehwirtschaft: Es gibt sie in unterschiedlichsten Regionen der Erde, die bekanntesten Formen sind Nomadismus, die sogenannte Transhumanz und die Alpwirtschaft. Einer, der sich seit Jahren auch mit dem Nomadismus im nordafrikanischen Marokko beschäftigt, ist der Bündner Kantonsarchäologe Thomas Reitmaier. Er hat dazu vor einiger Zeit die Ausstellung «Nomaden auf Zeit» kuratiert, die mit Fotografien des Marokkaners Abdellah Azizi den Alltag, die Lebensweise und die Kultur einer der letzten nomadisch lebenden Familien zwischen der Wüste und dem Hohen Atlas dokumentiert. Die Familie zieht ganzjährig mit ihrer Herde, den Lasttieren und ihrem Besitz von Weideplatz zu Weideplatz – eine früher weltweit verbreitete, heute aber verschwindende Lebensform. Nun ist die Schau «Nomaden auf Zeit» in Vals zu sehen: bis am 28. August im Zentrum Glüs. Die Eröffnung findet am Samstag, 18. Juni, um 17 Uhr statt, wie aus einer Medienmitteilung der beiden Veranstalter Gandahus-Vereinigung und Visit Vals hervorgeht.