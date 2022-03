Ein Arbeitsplatz zwischen Massenlager und frisch verschneiten Berghängen

Die Stille während der Wintermonate, sie macht den grössten Unterschied zum Sommer aus. «Im Sommer hört man immer das Wasser vom Bach rauschen, ab und zu die Pfiffe der Murmeltiere, aber im Winter herrscht hier eine unglaubliche Stille», sagt Christian Wittwer. Er ist bereits seit sechs Jahren Hüttenwart der Chamonna Tuoi. Die SAC-Hütte liegt auf 2250 Meter über Meer, zuhinterst in der Val Tuoi, am Fusse des Piz Buin. In gut zweieinhalb Stunden erreicht man die Hütte ab Guarda.