Ein Ansatz zur künftigen Wohnungspolitik

Sie gehören zu jedem Bündner Ferienort; Zweitwohnungsbesitzerinnen und –besitzer. Gesamtkantonal sind über 7000 sogenannte Zweitheimische in 13 Interessengemeinschaften (IG) repräsentiert. Organisiert haben sich solche Zweckbündnisse gemäss weiteren Angaben der IG Zweitheimische Graubünden unter anderem in Tujetsch, Scuol, Arosa sowie auch in Davos. Es sind für die jeweiligen Orte wichtige Stammgäste, da sie bei den Umsätzen der lokalen Handel- und Gewerbetreibenden eine relevante Rolle spielen. Was aber hat diese Personengruppe für Bedürfnisse?