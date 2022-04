Ei, Ei – Captain

Bis zu 320 Eier legt ein Huhn pro Jahr. Das ist eine erstaunliche Zahl. Eier werden zelebriert – vor allem an den Ostertagen. So geht es in keiner Familie ohne das legendäre «Eiertütschen». Die Freude, wenn das Ei des Gegenübers in kleine Stücke zerspringt, ist stets gross. Doch wieso bringt der Osterhase ausgerechnet ein Ei? Wieso nicht eine Blume oder einen Maiskolben? Wir haben uns dieselbe Frage gestellt und recherchiert. Hier erfahrt ihr alles, was ihr über das Osterei wissen müsst. Und zum Schluss gibt es ein paar Ideen für fantastische Eiergerichte.