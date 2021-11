Ehepaar missioniert mit gefährlichen Krebsbehandlungen

Es ist ein sonniger Nachmittag im November, Familien spazieren in Chur dem Rhein entlang. Ihnen kommt ein älteres Ehepaar entgegen. Der Mann verteilt Zettelchen. Er nennt sie sein «Traktat». Vier Seiten, gefaltet auf Kreditkartengrösse, doppelseitig bedruckt. «Es ist die Geschichte meiner Frau», sagt er und deutet mit einem Kopfnicken auf seine Partnerin neben ihm. Dann gehen die beiden weiter. Und verteilen noch mehr Exemplare, an Familien, Paare – an alle, die an diesem Samstag die Herbstsonne am Rhein geniessen.