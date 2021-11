Durch die Engadiner Landschaft fahren, gleiten und fliegen

X-project 2.0. So heisst das Filmprojekt, das im Engadin gedreht und am Mittwoch veröffentlicht wurde. Das Projekt verkörpert eine Kombination von verschiedenen Sportarten wie Windsurfen im Pulverschnee, Snowboarden, Wingsuit, Backcountry Freestyle und Snowkiten. Das Einzigartige am X-project 2.0 ist die Kombination der verschiedenen Sportarten im Schnee. In der Geschichte des Wintersports wurden diese Sportarten noch nie in dieser Form kombiniert, wie es in einer Mitteilung der Organisatoren heisst.

Dafür wurden aus den verschiedensten Sportarten die weltbesten Athletinnen und Athleten zusammengebracht und in den Bergen im Engadin gefilmt. Unter den Sportlern befinden sich auch einige Schweizer.

Unter anderem mischt der Freeskier Fabian Bösch mit. Der zweifache Weltmeister zeigt im Video atemberaubende Sprünge. Der Engelberger sagt zum Event: «Das Spezielle ist die Kombination zwischen den Sportarten, die man eigentlich gar nicht auf dem Schnee erwartet.»

Auch der Schweizer Pionier im Foil Sport, Balz Müller, ist Teil des Teams. Er ist amtierender Windsurf Foil Weltmeister. «Das Projekt bedeutet für mich, etwas Neues zu wagen und die Komfortzone zu verlassen. Es ist Nervenkitzel pur aber es bereitet mir grosse Freude.» Mit dabei ist auch die österreichische Snowboard Freeride Legende Flo Orley. Er war über zehn Jahre lang auf der Freeride World Tour aktiv und hat verschiedene Tourstops gewonnen.

Die Bilder und Filmaufnahmen sind surreal und trotzdem echt und zeigen den Extremsport auf. Seht euch die spektakulären Bilder gleich selbst an: