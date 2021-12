Drei Frauen leiten bald den grössten Schweizer Naturpark

Der Weggang des bisherigen Geschäftsführers Dieter Müller per Ende Oktober dieses Jahres führt im Parc Ela zu einer Reorganisation in der operativen Leitung. Ab April 2022 wird eine dreiköpfige Crew die Geschicke des Naturparks leiten, wie der Ela-Trägerverein am Dienstag informierte. Teil des designierten Führungsteams sind die bisher bereits als Bereichsleiterinnen tätigen Geschäftsleitungsmitglieder Judith Burri und Regina Lenz; neu kommt die Südtirolerin Veronika Widmann dazu. Eine dreiköpfige Geschäftsleitung habe der Verein schon vor anderthalb Jahren eingesetzt, heisst es in der Mitteilung, damals noch mit Müller als Bereichsleiter Wirtschaft und Geschäftsführer. Jetzt ergreife der Parc Ela die Chance, die Rolle der Geschäftsführung nicht mehr einer einzelnen Person zuzuordnen. «Um die komplexen Aufgaben des Vereins erfüllen zu können, arbeiten wir seit Beginn in Teams», wird Parkpräsident Paolo Giacometti zitiert. «Da ist es nur konsequent, auch in der Führung auf ein Team zu setzen.» Damit sei die Operative auch beständiger, weil künftige Wechsel besser bewältigt werden könnten.