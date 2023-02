Seniorinnen und Senioren lernen Umgang mit digitalen Medien

Wie liest man die Zeitung auf dem Handy, Tablet oder Computer? Wie kann man sich bereits am Vorabend über das Weltgeschehen informieren? Und welches Feld muss man anklicken, damit der Text sogar laut vorgelesen wird? Nicht alle wissen darauf eine Antwort. Gerade älteren Menschen, die es sich gewöhnt sind, die Zeitung in Papierform in der Hand zu halten und sie am Morgen bei einer Tasse Kaffee durchzublättern, bereitet die Umstellung auf ein digitales Medium oft Mühe.