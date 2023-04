In der SLF-Schatzkammer wurden historische Aufnahmen gefunden

Von Davos nach Birmensdorf sind vorerst zwei Sammlungen gekommen. Zum einen die erste Sammlung des SLF mit Bildern aus den 1930er-Jahren bis in die 1950er, darunter zahlreiche Aufnahmen aus der Zeit vor 1942, dem Gründungsjahr des Instituts. «Die Sammlung ist im Laufe der Jahrzehnte echt durcheinandergebracht worden», klage Vulovic. Auf tausenden Karteikarten stehe, was auf den Bildern zu sehen sei. Die dazugehörigen Originalbilder zu finden, erfordert Detailarbeit, heisst es. Manche liegen verstreut in Schachteln, andere würden nicht zur Beschreibung auf der Karte passen. Die Motive reichen von wichtigen Personen über die Arbeit im Institut und im Feld bis hin zu Lawinenabgängen. Vulovic und zwei studentische Hilfskräfte kontrollieren Karte für Karte und Bild für Bild, was zusammengehört, ob die Beschriftungen korrekt sind und erfassen sie in einem Register. «Wir schaffen so dreissig bis fünfzig Karten am Tag», sagt Vulovic. Ein externes Unternehmen digitalisiert die Aufnahmen.