Dieser Bündner sucht im TV die grosse Liebe

In der feschen Männerschar befindet sich in der aktuellen «Bachelorette»-Staffel auch ein Bündner. Yuri lebt für das Kickboxen und den Kraftsport, wie 3+ schreibt. Aber der Installateur sei nicht nur sportlich, sondern durchaus auch künstlerisch begabt. In seiner Freizeit zeichne Yuri nämlich gerne Anime-Charaktere. Von sich selbst sagt Yuri, dass er eine aktive Person sei, die immer etwas unternehmen müsse. Seine Traumfrau sei deshalb ebenfalls lebhaft und sportlich. Am Montag geht es los mit der ersten Folge der achten Staffel, um 20.15 Uhr auf 3+. Einen ersten Vorgeschmack auf das Primetime-Balzen gibt es hier: