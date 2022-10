Diese Filme haben uns zum Weinen gebracht

Der 12-jährige Conor O'Malley hat es nicht leicht: Seine Mutter Elizabeth ist schwer krank und sein Vater lebt mit dessen neuen Familie in den fernen USA. Und im Haus der Grossmutter mit den unzähligen Porzellanfiguren, die niemand anrühren darf, will er sich nicht länger als unbedingt nötig aufhalten. Ausserdem wird er in der Schule gemobbt und von wiederkehrenden Visionen gepeinigt, in denen der drohende Tod der Mutter in Zusammenhang mit einem riesigen Monster zu stehen scheint. Das Monster wirkt, als hätte die knorrige uralte Eibe neben dem nahen Friedhof sich losgerissen, um die Gegend zu verwüsten und Conor den Unterschied zwischen Märchen und Realität schonungslos nahezubringen.