Diese Drinks versüssen dir den Sommer

Zuerst schneidet ihr die Limette in Scheiben. Zudem gebt ihr etwas Salz auf einen Teller. Mit einem Limettenschnitz feuchtet ihr dann den Rand eines Glases an und drückt diesen in das Salz. Als Nächstes gebt ihr zwei Zentiliter Limettensaft, vier Zentiliter Tequila, zwei Zentiliter Orangenlikör in einen Shaker und schüttelt es gut. Die Flüssigkeit könnt ihr nun in eure vorbereiteten Gläser füllen und mit einem Limettenschnitz garnieren.