Diese Brücken entzücken

Die Italienische Brücke in Chur verbindet das Obertor mit dem Welschdörfli für Velofahrer und Fussgängerinnen. Sie wurde im Herbst 2020 fertiggestellt und soll eine Erinnerung an italienische Einwanderinnen und Einwanderer sein, die Chur in den Fünfziger- bis Siebzigerjahren geprägt haben.