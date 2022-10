Die Zukunft der personalisierten Medizin wird auch in Graubünden gestaltet

Tiziano Serra schliesslich, Leiter des Labors für schallgesteuerte Geweberegeneration am AO Forschungsinstitut, zeigte auf eindrückliche und verständliche Art, wie mittels Schall biologische Zellen in definierte Strukturen gerückt und damit die nächste Generation der 3D Biofabrikation ermöglicht werden. Dieser neue Ansatz, biologisches Gewebe räumlich zu orchestrieren findet Anwendung in der klinischen Entwicklung, etwa bei der Herstellung von Knochenersatz und hat zum Startup Biomimix geführt.

Das CSEM ist ein international anerkanntes Schweizer Innovationszentrum, das bahnbrechende Technologien von grosser gesellschaftlicher Bedeutung entwickelt und an die Industrie weitergibt. Als öffentlich-private Organisation ist es seine Aufgabe, die Innovationstätigkeit von Unternehmen zu unterstützen und die Wirtschaft zu stärken. Seine fast 600 Mitarbeiter arbeiten an 6 Standorten in der Schweiz, unter anderem in Landquart, in den Bereichen Präzisionsfertigung, Digitalisierung und nachhaltige Energie. Das CSEM veranstaltet öffentliche regionale Anlässe zur Vernetzung von Forschung und Industrie. Der nächste findet am 21. November im Technopark Graubünden in Landquart statt.

Mehr Infos auf www.csem.ch/events.