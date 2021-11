«Die Zahlen müssen zurückgehen»

Am Sonntag ging die nationale Impfwoche zu Ende. Sie hatte zum Ziel, dass sich möglichst viele Schweizerinnen und Schweizer doch noch für eine Coronaimpfung entscheiden. Der Erfolg dieser Impfoffensive war allerdings bescheiden. Zwar stieg das Impftempo im Vergleich zur Vorwoche um 38 Prozent an, aber mit rund 35 000 Erstimpfungen blieb das Interesse doch relativ überschaubar. In Graubünden liessen sich 956 Personen zum ersten Mal impfen. Damit war der Kanton mit seinen Bemühungen zumindest erfolgreicher als der Schweizer Durchschnitt.