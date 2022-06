«Die Welt sollte sich nicht an den Krieg gewöhnen»

Ein Viertel der rund 1200 aus der Ukraine Geflüchteten, die in Graubünden Schutz gefunden haben, leben in der Surselva. Der hohe Anteil hat sicherlich auch mit dem Engagement von Menschen wie Ignaz Derungs zu tun. Schon bald nach Ausbruch des Krieges von Russland gegen die Ukraine meldete der gebürtige Tavanaser auf der Internetplattform campax.org seine Zweitwohnung im Heimatort als Unterkunft für Ukraine-Geflüchtete an.