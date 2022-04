Die Vorfreude steigt

Während draussen die Sonne vom blauen Himmel strahlt, herrscht im Innern des Hotels «Krone» in Churwalden emsige Betriebsamkeit. An der Stelle des ehemaligen Hotels in Churwalden sind längst zwei moderne, ansprechende Neubauten entstanden. Das hintere Gebäude beherbergt das neue Hotel «Krone» mit insgesamt 86 Zimmern. Jedes der Zimmer verfügt über einen Balkon. Nach einem aktiven Tag in der Region können sich die Gäste hier mit Aussicht auf die umliegenden Berge entspannen. Während sich die Zimmer selbst noch im Rohbau befinden, sind die jeweiligen Bäder bereits komplett eingerichtet. Die Badezimmer wurden eigens für das Hotel «Krone» angefertigt. Die rund vier bis fünf Tonnen schweren Elemente wurden je nach Baufortschritt stockwerkweise angeliefert und eingebaut, wie Projektleiter Roger Schnoz erzählt. Im obersten Geschoss des Hotels «Krone» gibt es insgesamt neun grosszügig geschnittene Galeriezimmer, die durch ihre Dachfenster den Blick auf den nächtlichen Sternenhimmel über Churwalden freigeben. Die Zimmer werden alle mit hochwertigem Parkettboden ausgestattet und sorgen so für einen heimeligen Wohlfühlkomfort. Einige der Zimmer können dank einer Verbindungstür auch als Familienzimmer genutzt werden.

Der geplante Innenausbau lässt schon jetzt erahnen, wer ab Dezember im Hotel «Krone» seine Ferien verbringen wird: Aktive und Familien, die Genuss und Sportlichkeit grossschreiben. So befindet sich im Erdgeschoss ein grosser Kinderspielraum, der mit fantasieanregenden Elementen ausgestattet sein wird. Im 1. Untergeschoss gibt es einen Fitnessbereich mit verschiedenen Geräten – passend zur Bergwelt aus Holz. Im Wellnessbereich werden Whirlpool, Infrarot- und finnische Sauna sowie Dampfbad nach einem aktiven Tag in der Natur zum Entspannen einladen. Ein Skiraum steht ebenso zur Verfügung wie ein Bikeraum mit Waschstation und Werkbank, der direkt über die zweigeschossige Tiefgarage erreichbar sein wird. In der Tiefgarage werden auch sechs Ladestationen zur Verfügung stehen.