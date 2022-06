Die Vision lautet Wasser zu Wasser und Eis zu Eis

Es gibt nicht viele Bündner Gemeinden, die über ein Hallenbad, ein Freibad, ein Wellnessbad, eine Turnhalle, einen Sportplatz, eine Eishalle und ein Eisfeld, einen Fussballplatz und Tennisplätze verfügen. Die Fraktion Scuol hat an verschiedenen Standorten all diese Sport- und Freizeitanlagen, und diese sind teilweise renovationsbedürftig. Bevor umfangreiche und kostenintensive Sanierungsmassnahmen in den einzelnen Anlagen eingeleitet werden, will der Gemeindevorstand nun die Gesamtkonzeption prüfen.