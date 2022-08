Die versteckten Wildtiere im Safiental

Angefangen hatte alles in den 90er-Jahren. Nachdem er die Ausbildung zum Landwirt abgeschlossen hatte und den Hof von den Eltern übernehmen wollte, war klar, dass er den Betrieb, wie er zuvor war, nicht weiterführen konnte. Die Maschinen gingen kaputt und im Stall hätte er keine Kühe mehr halten dürfen. In einer Zeit als die Biolandwirtschaft immer mehr aufkam, suchte Jehli also nach Alternativen und so kam er auf den Damhirsch. Selbst hatte er sich schon Hirschfarmen in Kanada angesehen und das deckte sich mit seinen Vorstellungen. «Ich denke, wenn ein Landwirt im Safiental nicht biologisch arbeitet, macht er einen Fehler.»