Die Spur eines in Deutschland Vermissten führt nach Felsberg

Die Felsbergerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist immer noch bestürzt vom Zusammentreffen mit der verzweifelten Mutter und der Dramatik, die sich hinter der Begegnung verbergen mag. Die Verfasserin des Posts war auf einem Ausritt mit ihrem Pferd in einem Waldstück oberhalb von Felsberg unterwegs, als sie von der Frau mit dem Flyer in der Hand angesprochen wurde. Dass eine aus Deutschland angereiste Mutter in einem Wald in Felsberg nach ihrem vermissten Sohn sucht, machte sie betroffen. «Und ich war zuerst einmal völlig baff.» Sie sprach mit der Frau und fand heraus, dass die sich das Verschwinden ihres Sohnes überhaupt nicht erklären kann. «Im Nachhinein bereue ich, dass ich nicht versucht habe, noch mehr Informationen in Erfahrung zu bringen.»