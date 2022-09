Die Sonne sorgt für Licht im Berg

Jede Kilowattstunde zählt – unter diesem Motto hat das Tiefbauamt Graubünden (TBA) beim Ostportal des Tunnels Trin an der Oberalpstrasse eine rund 130 Quadratmeter grosse, 72 Panels umfassende Fotovoltaikanlage installiert und in Betrieb genommen. Um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen, befinden sich die Module auf dem Dach und an den Aussenwänden des Tunnel-Betriebsgebäudes sowie an einer benachbarten Stützmauer.