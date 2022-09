Die Schweizer Berghilfe besucht die Bergregionen

Mittwochmorgen im Hotel «Alvetern» in Ardez. An einem langen Tisch sitzen drei Herren und unterhalten sich angeregt. Max Hugelshofer und Lukas Ziegler gehören zum Kommunikationsteam der Schweizer Berghilfe, Patrick Lustenberger stellt Essenzen aus der Natur her. «Ich bin gekommen, um mich über die Berghilfe zu informieren und meine Produkte vorzustellen», sagt Letzterer. Kennengelernt hat er Hugelshofer bei den Vorbereitungen zum Videodreh im Schafwoll-Laden «Butia da besch» im Dorfkern von Ardez. Dort verkauft Lustenberger seine Produkte von «Quintessenz-Qualität».