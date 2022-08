Die Schule hat begonnen

Im Schuljahr 2020/21 seien es 18'003 und im Vorjahr, 2021/22, 18'163 Schülerinnen und Schüler gewesen. Davon waren es in beiden Jahren rund 1700 Erstklässler. Die kleinste Schule befindet sich übrigens in Avers. Dort begann am Montag für acht Schülerinnen und Schüler die Schulzeit. In Chur sind es über 2500 Kinder und Jugendliche. Radio Südostschweiz hat mit Romano Meuli gesprochen, welcher am Montag neu in den Lehrererberuf gestartet ist. Im Interview verrät er, was er sich für das kommende Schuljahr vorgenommen hat: