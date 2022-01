Die RSO-Hörerzahlen sind stabil

Mit rund 68’500 Personen, die in der Deutschschweiz täglich Radio Südostschweiz (RSO) hören, sind die Hörerzahlen stabil. Das geht aus den aktuellen Hörerzahlen von Mediapulse hervor. Wie RSO in einer Mitteilung schreibt, wird ausserdem ein signifikanter Anstieg bei der Hördauer von jungen Hörerinnen und Hörer zwischen 15 und 24 Jahren festgestellt. So hörten diese im zweiten Halbjahr 2021 mit 51 Minuten etwas mehr als 15 Minuten länger RSO, wie im ersten Halbjahr 2021 sowie im zweiten Halbjahr 2020.