Die «Rollbar» rollt wohl erneut am Springbrunnen vorbei

Sie rollt nicht nur, manchmal hebt sie sogar ab. Anfang Dezember flog ein Helikopter die «Rollbar» zur «Plütterhütte» hoch. Dort, auf dem Grotzenbühl in Braunwald, werden die Schneesportlerinnen und -sportler in der laufenden Wintersaison nun täglich von 10 bis 16 Uhr aus dem Wagen bewirtet, der in Fabian Nosers Gastrowärchstatt GmbH zum mobilen Beizli umgebaut wurde. Nur vom 10. bis 30. Januar bleibt die «Gastro­rollbar» am Montag und Dienstag – wie auch bei schlechtem Wetter – jeweils geschlossen.