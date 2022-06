Die RhB feiert in Landquart

Heuer feiert die Schweiz ein grosses Jubiläum: 175 Jahre Schweizer Bahnen. Aus diesem Anlass finden das ganze Jahr über schweizweit verschiedene Festlichkeiten statt. Am kommenden Wochenende organisieren die Verkehrsbetriebe der Ostschweiz an verschiedenen Standorten ein spannendes Jubiläumsprogramm – so auch in Landquart. Wie die RhB in einer Mitteilung schreibt, erwartet die Besucherinnen und Besucher zwischen 9.30 und 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm rund um die ÖV-Welt. Organisiert wird dieses von den vier Bündner ÖV-Partnern RhB, Postauto, Chur Bus und Engadin Bus.