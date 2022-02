Die Regierung beschliesst so viel Normalität wie möglich 

Fast genau zwei Jahre ist es her. Am 27. Februar 2020 geschah, was sich seit Tagen abgezeichnet hatte: Gesundheitsdirektor Peter Peyer trat vor die Medien und informierte die Öffentlichkeit über die ersten beiden Coronafälle im Kanton. Betroffen waren zwei Kinder einer italienischen Familie, die im Oberengadin Ferien machte. Zudem wusste Peyer von 20 unbestätigten Verdachtsfällen und vier Betroffenen, die bereits negativ getestet worden waren.