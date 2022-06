Die reformierte Kirchgemeinde Mollis-Näfels schmeisst hin

Die reformierte Kirchgemeinde Mollis-Näfels tagt am nächsten Donnerstag. Die Versammlung wählt auch ihren Kirchenrat für die Amtsdauer 2022 bis 2026. Sofern es bis dann Kandidaten und Kandidatinnen gibt. Denn der Kirchenrat «stellt sich nicht mehr zur Verfügung», wie er in der Einladung zur Versammlung schreibt. Finden sich keine neuen Kirchenräte oder -rätinnen, so werde die Landeskirche für eine Übergangszeit einen Sachwalter einsetzen.