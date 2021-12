Die Pandemie macht Jugendlichen besonders stark zu schaffen

Die Entwicklungen in den vergangenen knapp zwei Jahren dulden keinen Aufschub mehr: Die Psychiatrischen Dienste Graubünden (PDGR) verzeichnen seit Beginn der Coronapandemie eine hohe Zunahme von Konsultationen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (siehe Titelseite). Der Bedarf an stationären Plätzen wurde zwar bereits vor rund zwei Jahren erkannt, und ein Klinikneubau für Kinder und Jugendliche ist geplant. Bis zu dessen Eröffnung im Jahr 2025 kann nun aber nicht mehr zugewartet werden. Daher eröffneten die PDGR am Montag eine Übergangsstation auf dem Areal der Klinik Waldhaus in Chur.