Die ntc/ macht’s

Was sind weitere Besonderheiten der ntc/?

Ein grosser Pluspunkt für viele ist, dass die Aufgabenzeit in den Unterricht integriert ist. Diesen heben wir in unserer diesjährigen Werbekampagne auch hervor. Wenn unsere Schülerinnen und Schüler abends nach Hause gehen, sollten sie eigentlich keine Hausaufgaben mehr haben, sondern bloss noch Zeit für allfälliges Lernen auf Prüfungen investieren. Damit dies auch am Wochenende gelingt, haben wir freitags von 15 – 17 Uhr ein Zeitgefäss, in welchem die Jugendlichen allen Unterrichtsstoff der Woche abschliessen können.

Das Soziale ist uns auch sehr wichtig. Betreutes Mittagessen sowie regelmässige klassenübergreifende Anlässe fördern die Gemeinschaft und den sozialen Umgang untereinander. So findet sich ausserhalb des Schulgebäudes Zeit für persönliche Gespräche. Wir Lehrpersonen der ntc/ können auch eine Anlaufstelle für die Probleme und Anliegen der Jugendlichen sein.

Ein respektvoller und toleranter Umgang zwischen Mitschüler/-innen und Lehrpersonen fördert die gegenseitige Wertschätzung und ermöglicht ein Klima des Vertrauens und der Zusammengehörigkeit.

Zusätzlich zu den üblichen Schulfächern unterrichten wir noch ALT und Portfolio. «ALT» heisst ein Unterrichtsfach, welches den Schülerinnen und Schülern Arbeits- und Lerntechniken sowie Methoden- und Medienkompetenz vermittelt. Allfällige Lernschwierigkeiten werden gezielt angeschaut und abgebaut. «Portfolio» ist ein Gefäss, in welchem sich die Jugendlichen während eines Semesters mit einem selbstgewählten Projekt beschäftigen. Dafür haben sie vier Lektionen pro Woche Zeit. Es ist spannend zu sehen, was hier alles zusammenkommt; so erleben wir Schlittenbauer, Geschichtenschreiber oder Tanzball-Organisatorinnen und vieles mehr.