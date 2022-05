Die lange Nacht der Klänge

Nach zwei Jahren Covid-Zwangspause hat die siebte Auflage des Calanda Spring Festivals am Freitagabend viel Publikum angelockt. Mitorganisator Stämpf Schmid schätzt, dass rund 2500 bis 3000 Musikbegeisterte die Konzerte der knapp 30 Künstlerinnen und Formationen mitverfolgt haben.

Geboten wurde in den rund 20 beteiligten Gastrobetrieben Musik für jeden Geschmack. Die Palette reichte von Roots Sound mit Ma­lenco über Funk von Gee-K und Soul mit Guya’s All Stars bis hin zum Ska-Punkt der Band Patskats (Bilder). In den Pausen zwischen den einzelnen Auftritten konnte vom Publikum das Konzertlokal gewechselt werden, was es ermöglichte, eine ganze Reihe von Konzerten mitzuverfolgen.

Neben den Fans seien auch die Verantwortlichen der beteiligen Lokale sowie die Künstlerinnen und Künstler zufrieden gewesen, so Schmid. Beim Publikum gut angekommen sei unter anderem die stilistische Vielfalt der Auftritte. «Die Stimmung war auf jeden Fall top», so Schmid.