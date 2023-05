Der Brand von Glarus von 1861 und die Landsgemeinde von 1931 in Farbe

von Jarryd Lowder

Seit den Anfängen der Fotografie Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es die Nachkolorierung von Fotos. Damals trugen Künstler mit Pinseln Pigmente auf die Oberfläche eines fotografischen Abzugs auf Papier auf. Heute kann einem Bild mit digitaler Handmalerei und anderen Techniken auf einem Computerbildschirm Farbe hinzugefügt werden. Durch das Einbringen von Farbe in Fotografien, die bisher nur in Schwarz-Weiss zu sehen waren, können wir uns die Welt so vorstellen, wie sie vor mehr als 150 Jahren war. Was den kulturellen und technologischen Wandel angeht, scheint dies weit in der Vergangenheit zu liegen, und doch ist es nur ein Augenblick in der Geschichte der Menschheit.

Fotograf eilt nach Glarus

Joseph Broglie war ein Fotograf aus Huningue, nördlich von Basel, wo sich die Grenzen zwischen Frankreich, Deutschland und der Schweiz am Rhein kreuzen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts arbeitete er in Luzern und Bern und reiste auch beruflich durch die Schweiz und Deutschland. Bis 1856 hatte er in Zürich ein Fotoatelier eingerichtet. Als sich die Nachricht vom Brand von Glarus in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 1861 im In- und Ausland verbreitete, war er einer der wenigen Fotografen, die an den Ort des Geschehens eilten und einen Tag nach dem Ende des Brandes eintrafen. Von verschiedenen Standpunkten und Winkeln aus nahm er inmitten der Ruinen eine Reihe von stereoskopischen Aufnahmen auf.