Die Kirchgemeinde Oberengadin braucht einen gemeinsamen Weg

Acht Kündigungen innerhalb von viereinhalb Jahren hat es seit der Gründung von «Refurmo» im Jahr 2017 gegeben. Der Start der fusionierten Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Oberengadin verlief holprig. Der erste Kirchgemeindepräsident Gian Duri Ratti hat per Ende Monat demissioniert – laut eigenen Angaben, um sich vermehrt seinem Privatleben widmen zu können. Das Ruder übernimmt am 1. Januar 2022 für ein Jahr Gian Clalüna aus Sils. Er wurde an der Kirchgemeindeversammlung vom Dienstag in Pontresina ohne Gegenstimmen gewählt. Lucian Schucan aus Zuoz ist neues Vorstandsmitglied.