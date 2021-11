Die «Kartoni» und das Hochwasser

Die Gemeinde Glarus hat am Donnerstag zusammen mit Projektentwickler Robert Sutter über die Planung zum Kartoni-Areal in Ennetbühls informiert. Aktueller Anlass ist der Start der öffentlichen Mitwirkung am Überbauungsplan. Sie dauert bis 10. Dezember und die Pläne können online oder bei der kommunalen Bauabteilung im Gemeindehaus Ennenda eingesehen werden. Wer sich zum Projekt äussern will, kann bis zu diesem Datum Hinweise und Anregungen einreichen.