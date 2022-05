Die Imboda-Mess kehrt 2023 zurück

Die beliebte Gewerbeausstellung findet 2023 auf der Freizeitanlage Vial in Domat/Ems statt. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr und auch die Parkmöglichkeiten sind besser als am bisherigen Standort im Farsch, wie es heisst. So sehe das OK den neuen Standort als Chance und sei bereits mit den Planungsarbeiten beschäftigt.