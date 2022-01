Die hohe Zeit der Schnapszahl-Hochzeiten

Heiraten mit Maske, Abstand und Personenbeschränkungen: In Graubünden ist das anscheinend gar nicht so unbeliebt, wie man vielleicht denken könnte. Seit der Pandemie gibt es bei vielen Zivilstandsämtern nämlich keinen bedeutenden Rückgang an Eheschliessungen. Wer heiraten möchte, tut dies auch während Corona. «Ich denke, die Leute lassen sich nicht gross davon abhalten», meint Markus Frauenfelder, Leiter Zivilstandsamt der Region Plessur. Im vergangenen Jahr gab es dort 229 Eheschliessungen. 2020 fanden 256 Trauungen statt, und 2019 gaben sich 242 Paare das Jawort.