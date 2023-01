Die heisse Kartoffel auf Reisen

Nun hält sie also die Bündner Regierung in Händen, die heisse Kartoffel namens Blaue Post. Die Eigentümerschaft des Baus, die Crédit Suisse Anlagestiftung, wartet auf den Entscheid der Stadt Chur als Baubewilligungsbehörde; die Stadt tut sich offenbar schwer mit dem Thema – ironischerweise auch, weil sie den Postbau von Architekt Richard Brosi aus jenem Inventar gekippt hat, das sie selber von Fachleuten hatte erarbeiten lassen. Soll die Post im Herzen von Chur so blau bleiben, wie sie ihr Schöpfer erdacht hat, muss letztlich wohl die Kantonsregierung diese unter Schutz stellen.