Die Hälfte des Schutzwaldes kann sich nicht verjüngen

Dass es in diesem Gelände einen schützenden Wall gegen Geröll, Steine und Wasser braucht, ist offensichtlich. Die Val dil Prau Pign bei Rhäzüns ist bis 45 Grad steil, also sehr stotzig – und unten im Talboden pulsiert der Verkehr auf der Autobahn A13, der Kantonsstrasse und den RhB-Geleisen. Diesen Damm vor Naturgefahren bildet der Schutzwald im steilen Tobel. Doch das natürliche Netz ist löchrig geworden. Rehe und Gämsen verbeissen gewisse Baumarten so stark, dass sich der Wald nicht mehr genügend verjüngen kann.