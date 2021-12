Die «Goldene Maus» geht an die Primarschule Igis

«Minttutoren/here 4 you» heisst das Projekt der Primarschule Igis, das eine nachhaltige Mintförderung zum Ziel hat. Mint: Mit diesem Begriff werden Unterrichtsfächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik bezeichnet. In Igis werden Schülerinnen und Schüler in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Graubünden als Minttutoren ausgebildet, um das gemeinsame Lernen zu fördern, wie es in einer Mitteilung heisst. In Begleitung einer Lehrperson übernehmen diese Tutorinnen dann die Rolle der Wissensvermittler in den verschiedenen Klassen.