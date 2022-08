Die Geschwister sind wieder vereint

Um Punkt 10 Uhr ging es los – der Schieber wurde geöffnet. Sam graste bereits friedlich in der Aussenanlage, und nach einigen Minuten machte sich auch Jamila auf den Weg nach draussen. Mit dem Rücken zu Sam und direkt unter der Besucherplattform verweilte sie entspannt. Als Sam seine Artgenossin bemerkte, bewegte er sich in schnellen Schritten auf Jamila zu und stupste sie von hinten an. «In diesem Moment hat sich Bärin Jamila erschrocken und ging ganz bärentypisch in die Angriffsposition. Sie hat dann aber schnell gemerkt, dass ihr hier nichts passieren wird, und so haben sich die beiden nach den ersten Schrecksekunden schon ziemlich vertraut beschnuppert», erklärt Schmid das Verhalten von Sam und Jamila.