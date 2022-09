Die FHGR zieht in den Süden

Von Monia Rosenow

Mit dem neuen «Laboratorio vivente Bregaglia» – kurz «Bregaglia Lab» – hat die Fachhochschule Graubünden am Montag ihr zweites Reallabor in den Regionen eröffnet. Dies nachdem im Frühling in Ilanz das «Surselva Lab» eingeweiht worden war. Mit dem neuen Standort verankert sich die FH Graubünden erstmals in der italienischen Sprachregion Graubündens.