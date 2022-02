Die Feierlustigen dürstet es wieder nach Geselligkeit

Am Stammtisch des Restaurants «Hirschen» in Küblis ist die Welt im Lot. Oder wieder im Lot, je nach Betrachtungsweise. Am runden Tisch ist an diesem Samstagabend gegen 21 Uhr jeder Stuhl besetzt. Die Männerrunde unterhält sich angeregt, es wird berichtet vom Neusten aus dem Ort und im Tal, und es wird viel gescherzt und gelacht. Corona scheint weit weg zu sein und ist denn auch kein Thema in der fröhlichen Runde. Doch kaum ist es angesprochen, werden die in der Vergangenheit erlebten Emotionen wieder wach, und das Blut des einen oder anderen Gasts am Stammtisch gerät in Wallung.