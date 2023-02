Einsame Fahrten für ein geschundenes Land

Existieren die von ihr unterstützten Krankenhäuser noch, sind die Menschen noch am Leben, die dort gearbeitet haben? Das seien Fragen, die sie sich immer wieder stelle, sagt Monika Kesselring. Insgesamt rund 6600 Kilometer hat die Davoser Geschäftsfrau im vergangenen Jahr hinter dem Steuer ihres grossen Lastwagens zurückgelegt, um den von den Folgen des russischen Angriffskriegs betroffenen Menschen in der Ukraine zu helfen. Beladen war ihr 32-Tönner beide Male mit medizinischen Hilfsgütern. Die erste Fahrt führte sie im März nach Polen, bis dicht an die ukrainische Grenze.