Die Bündner Südtäler am grössten Erntedankfest der Schweiz

Über zwei Wochenenden zeigten sich die Bündner Südtäler Val Müstair, Valposchiavo, Val Bregaglia, Val Calanca und Val Mesolcina am Erntedankfest im Freilichtmuseum Ballenberg. «Trotz des durchzogenen Wetters am Ballenberg konnten die Bündner Südtäler mit ihrem Auftritt und Einsatz überzeugen», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. So hätten viele Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz einen Einblick in die Kulinarik und Kultur der Bündner Südtäler erhalten.

2 von 16 Festen in Bündner Hand

Insgesamt 16 Feste von diversen Kantonen waren am Ballenberg zu erleben. Die Bündner stellten mit dem Festa da la Racolta der Münstertaler und der Castagnata mit den italienisch sprechenden Südtälern gleich zwei Feste.