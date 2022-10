Die Baumeister Graubündens – Die Zindel-Gruppe mit Sitz in Chur begeistert als Generalist mit Spezialwissen

Die Rolle als Arbeitgeber wird mit derselben Sorgfältigkeit und Qualität ausgeführt, wie die zahlreichen Kundenprojekte: Das, mit einem Versprechen an die Mitarbeitenden.

Beständigkeit, Zuverlässigkeit und Engagement prägen die Zindel-Gruppe seit über 90 Jahren. Das in der 3. Generation geführte Familienunternehmen vereint zusammen mit den über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Know-how in einem breiten Anwendungsbereich, welcher von Hoch- bis hin zu Tief- und Spezialbau reicht. Die Zindel-Gruppe setzt sich aus fünf operativ erfolgreichen Unternehmen mit unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen zusammen und ist national sowie auch international tätig. Diese Breite an Kompetenzen in Kombination mit dem hohen Grad an Expertise machen die Zindel- Gruppe zu einem einzigartigen Unternehmen in der Baubranche: Generalisten mit Spezialwissen. «Ich bin stolz darauf, dass die Zindel-Gruppe seit über 90 Jahren bleibende Qualität erschaffen und so die Bau- und Immobilienbranche aktiv mitgeprägt hat», so CEO Marc Grünenfelder.

Das Erfolgsrezept: Die Mitarbeitenden

Die entscheidende Zutat im Erfolgsrezept der Zindel-Gruppe? Die Mitarbeitenden. Das Bauunternehmen greift bei der Umsetzung aller Projekte auf ihre Spezialisten zurück. So kann das Unternehmen den Kunden einen hohen Qualitätsstandard bieten. Mit Aus- und Weiterbildungen unterstützt die Zindel-Gruppe ihre Mitarbeitenden tatkräftig und bietet den Rahmen, ihre Talente zu entwickeln, festigen sowie entfalten zu können. Die hohe und konstante Qualität der Zindel-Gruppe ist zudem auch am Zusammenhalt und der Wertschätzung innerhalb der Teams zuzuschreiben: Alle ziehen am selben Strang.

Ein Versprechen als Arbeitgeber

Dass die Mitarbeitenden den Grundstein für eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte bilden, ist bei der Zindel-Gruppe schon längst bekannt. Daher hat sie sich auch ihrer Rolle als attraktiver Arbeitgeber mit einem Kernelement in der Geschäftsstrategie verschrieben. Das Credo der Zindel-Gruppe an ihre Mitarbeitenden «gemeinsam – verlässlich – engagiert» fasst ihre Werte als attraktiver Arbeitgeber in einem Arbeitgeberversprechen zusammen.