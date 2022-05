Die Bänkli laden wieder zum Verweilen ein

Die Churer Parkbänke werden vom 14. Mai bis 24. Oktober bereits zum elften Mal mit wetterfesten Bücherboxen ausgestattet. Das Projekt «Lesebank» wird von der Stadtbibliothek Chur in Zusammenarbeit mit der Freiraumplanung der Stadt Chur und der Kantonsbibliothek Graubünden geplant und durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst. Egal ob beim Theaterplatz, dem Arcasplatz, im Fontanapark, an der Bahnhofstrasse oder beim Schwimmbad Sand – die grauen Metallboxen würden eine grosse Vielfalt an verschiedenen Büchern, Bildbänden und Comics liefern. Laut Mitteilung sollen die Bücher einerseits Inspirationsquelle sein, andererseits auf die Angebote der Bibliotheken sowie auf touristisch Interessantes in der Stadt und im Kanton aufmerksam machen. Wie jedes Jahr werden die Medien unentgeltlich von Churer Buchhandlungen beigesteuert. (red)