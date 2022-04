Die Badi Glarus soll saniert, aber nicht umgebaut werden

Wenn die Badi in Glarus saniert wird, ändert sich an ihrer Einrichtung nur wenig. Eine Sanierungsvariante, bei der unter anderem der Sprungturm einem erweiterten Strömungskanal hätte weichen sollen, ist vom Gemeinderat zu den Akten gelegt worden. «Fast 100 Prozent der Rückmeldungen aus der Bevölkerung sprachen sich dafür aus, dass die Badi so bleiben soll, wie sie ist», sagt Gemeinderat Hansjörg Schneider zu den «Glarner Nachrichten».