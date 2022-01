Die Avner «Hinkelsteine» sorgen für einen Expertenstreit

Die drei aufrechten Steinplatten am Ufer des Averser Rheins bei Loretzhaus: Sind sie nun prähistorische Menhirstatuen oder nicht? Für den Archäologischen Dienst Graubünden (ADG) war die Antwort noch bis vor wenigen Tagen klar: Nein, die auffällige Felsformation ist erst ab 1971 fotografisch nachweisbar, sie kann in dieser Form also gar nicht älter sein.